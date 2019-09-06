

الدمام 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة 5:30 من صباح يوم الخميس 6 / 1 / 1441هـ، تعرض السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي لإطلاق نار من مصدر مجهول بسلاح رشاش مما نتج عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى، حيث تم على الفور تعقب آثار المعتدي الذي اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم بفضل من الله القبض عليه بمحافظة حفر الباطن مساء اليوم نفسه، وضبط (4) أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدرين بحوزته، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في إطلاق النار، وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية.

وبين أن شرطة المنطقة الشرقية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

// للصحف // // انتهى //

10:08ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية: القبض على مطلق النار على السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بالخفجي وبحوزته (4) أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدرين // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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