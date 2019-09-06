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حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مؤكدة بأن ذلك مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف وعقوبتها السجن والغرامة او بإحدى العقوبتين.
وأكدت أن من اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.
كانت هذه تفاصيل خبر "النيابة" تحذر الموظفين: "الواسطة" جريمة ومن أوجه الفساد المشينة وعقوبتها السجن والغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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