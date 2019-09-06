"النيابة" تحذر الموظفين: "الواسطة" جريمة ومن أوجه الفساد المشينة وعقوبتها السجن والغرامة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مؤكدة بأن ذلك مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف وعقوبتها السجن والغرامة او بإحدى العقوبتين.

وأكدت أن من اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.