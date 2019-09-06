السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في كابول



جدة 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف في أفغانستان، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع في كابول يوم 05 سبتمبر 2019، وأودى بحياة 11 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقدم معاليه تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد معاليه موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكداً الحاجة الملحة لإنهاء العنف وحث جميع الفرقاء الأفغان على ضبط النفس والالتزام بعملية السلام، وكرر الدكتور العثيمين دعم منظمة التعاون الإسلامي الكامل لعملية السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها بهدف إحلال السلام والاستقرار الدائمين في هذا البلد.

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09:07ت م

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