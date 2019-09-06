الان تتابع فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للعنصر النسائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9 / 1/ 1441 هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 12 / 1/ 1441هـ على أن تتوفر في المتقدمات الشروط التعيين التالية :

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

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أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم وأن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

أن لا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية وأن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

يرجى من المتقدمة إدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة او مايعادلها وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

وللتقديم للوظائف عبر رابط أبشر توظيف: https://jobs.sa