الان تتابع وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للأوقاف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية للجنسين للعمل في كل من الأحساء، القصيم، الطائف.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطروحة بالمسميات التالية: مدير مركز خدمات الأوقاف، وسكرتير المركز، ومشرف الفرع، ومشرف خدمات عملاء، ومُمثل خدمه عملاء.
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
الوظائف:
مدير مركز خدمات الأوقاف – الطائف (للرجال فقط)
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
سكرتير المركز - الأحساء ( للجنسين)
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
مشرف الفرع – الأحساء (وظيفتان – للجنسين)
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
مدير علاقة – الأحساء ( للرجال فقط)
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
مشرف خدمات عملاء – الطائف ( للجنسين)
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
سكرتير المركز – القصيم ( للرجال)
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
ممثل خدمه عملاء – القصيم (عدد الوظائف 5 – للجنسين)
– درجة الدبلوم في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
مدير علاقة – القصيم (وظيفتان – للجنسين)
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
مشرف خدمات عملاء – القصيم (وظيفتان – للجنسين)
– درجة البكالوريوس في تخصص مُناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
مشرفة قسم – الطائف ( للنساء فقط)
– درجة البكالوريوس في تخصص مُناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
مشرفة قسم – الأحساء ( – للنساء فقط)
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
سكرتير المركز – الطائف ( للرجال)
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
ممثل خدمه عملاء – الطائف (عدد الوظائف 5 – للجنسين)
– درجة الدبلوم في تخصص مُناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
ممثل خدمه عملاء – الأحساء (عدد الوظائف 5 – للجنسين)
– درجة الدبلوم في تخصص مُناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
مدير علاقة – الأحساء ( وظيفتان – للجنسين):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php
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