الان تتابع وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للأوقاف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية للجنسين للعمل في كل من الأحساء، القصيم، الطائف.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطروحة بالمسميات التالية: مدير مركز خدمات الأوقاف، وسكرتير المركز، ومشرف الفرع، ومشرف خدمات عملاء، ومُمثل خدمه عملاء‏.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

مدير مركز خدمات الأوقاف – الطائف (للرجال فقط)

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

سكرتير المركز ‏- الأحساء ( للجنسين)

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

مشرف الفرع‏ – الأحساء (وظيفتان – للجنسين)

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

مدير علاقة – الأحساء ( للرجال فقط)

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

مشرف خدمات عملاء‏ – الطائف ( للجنسين)

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

سكرتير المركز – القصيم ( للرجال)

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

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ممثل خدمه عملاء – القصيم (عدد الوظائف 5 – للجنسين)

– درجة الدبلوم في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

مدير علاقة – القصيم (وظيفتان – للجنسين)

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

مشرف خدمات عملاء – القصيم (وظيفتان – للجنسين)

– درجة البكالوريوس في تخصص مُناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

مشرفة قسم – الطائف ( للنساء فقط)

– درجة البكالوريوس في تخصص مُناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

مشرفة قسم – الأحساء ( – للنساء فقط)

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

سكرتير المركز – الطائف ( للرجال)

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

ممثل خدمه عملاء – الطائف (عدد الوظائف 5 – للجنسين)

– درجة الدبلوم في تخصص مُناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

ممثل خدمه عملاء – الأحساء (عدد الوظائف 5 – للجنسين)

– درجة الدبلوم في تخصص مُناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مدير علاقة – الأحساء ( وظيفتان – للجنسين):

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب لمهام العمل.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php