شاهد التفاصيل: 226 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال مركز التوظيف عن توفر 226 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل في عددا من شركات القطاع الخاص وفق التفاصيل التالية :

وأعلن المهندس منصور بن عبدالله الشثري نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض أن مركز التوظيف والتوجيه المهني بالغرفة، أنهى التنسيق مع 9 شركات ومؤسسات وجهات إعلامية أبدت رغبتها في شغل 226 وظيفة، خصصت منها 76 وظيفة للرجال و150 وظيفة نسائية، مشيرا أن تنظيم المقابلات الخاصة بهذه الوظائف ستبدأ الأسبوع القادم الموافق للفترة من 8 إلى 12 سبتمبر في كل من غرفة الرياض ومقر الشركات المعلنة عن الوظائف.

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وبين الشثري أن هذه الوظائف تأتي كإحدى جهود غرفة الرياض المتواصلة عبر مركزها للتوظيف والتوجيه المهني والرامية لتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص ودورها في خلق التوافقية بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل في سبيل زيادة ودعم التوطين، مشيدا بالرغبة الجادة لقطاع الأعمال وإيمانهم بأهمية إشراك الشباب السعودي من الجنسين في تنمية منشآتهم كجزء رئيس من التنمية الوطنية ككل

والوظائف المطروحة تشمل : مشرف مركز ، محاسب ، مسئول مبيعات ، تصميم داخلي ، مدير مالي ، مدير تطوير اعمال ، اداري عقود ، مدير مشاريع ، مدير للإدارة الهندسية ، موظفين تقنية معلومات ودعم فني .

والشركات التي عرضت فرص التوظيف هي ركن سانية ، شركة حمد عبد الله المنيع للأجهزة الكهربائية ، أكاديمية فيلوتي للتجميل ، مؤسسة تسويق الهدايا العالمية ، إذاعة ألف ألف ، مؤسسة عبد الرحمن العبد الكريم التجارية ، مؤسسة عبد الرحمن العبد الكريم ، شركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة ، شركة الجريسي بيت الرياض ، شركة الكفاءات العالية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php