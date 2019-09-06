سياسي / المستشارة الألمانية تبدأ زيارة إلى الصين



بكين 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم زيارة إلى العاصمة الصينية بكين تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تشارك ميركل في محادثات اللجنة الاستشارية الاقتصادية الصينية الألمانية، وهي منصة لرجال الأعمال والسياسيين، كما ستلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج.

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07:18ت م

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