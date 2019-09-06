السعودية اليوم / الأمم المتحدة تنشئ عملية طوارئ بمساعدات عاجلة لمتضرري الإعصار في جزر البهاما



نيويورك 07 محرم 1441هـ 06 سبتمبر 2019م واس

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم على ضوء آخر التطورات الإنسانية في جزر البهاما، أنه سينظم عملية نقل جوية تحتوي على أطنان من الوجبات الجاهزة للسكان المتضررين من تبعات إعصار دوريان الذي ضرب الجزر. وقد أنشأ البرنامج الأممي ما وصفه بـ"عملية طوارئ محدودة" بقيمة 5.4 ملايين دولار لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة 39 ألف شخص.

وستنقل العملية الجوية المواد من مركز لوحدات التخزين والمولدات والمكاتب الجاهزة تابع للأمم المتحدة في بنما، إلى مركزين للوجستيات يتم إنشاؤهما في الجزر الرئيسية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش قد عبر في بيان بالأمس عن قلقه العميق إزاء أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تأثروا في جزيرتي غراند بهاما وأباكو، كما دعا الجهات المانحة إلى توفير التمويل اللازم لجهود الاستجابة الإنسانية والإنعاش بمجرد معرفة حجم الاحتياجات.

وخلال زيارته للبهاما التقى منسق الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ مارك لوكوك برئيس الوزراء هوبير مينيس، وأعلن أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة سيوفر مليون دولار على الفور، لتنفيذ الأنشطة العاجلة المنقذة للحياة في جزيرتي أباكو وغراند بهاما.

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