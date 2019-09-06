مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس

الخميس 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

05:40ت م

0279



www.spa.gov.sa/1966001 الخميس 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس05:40ت م0279

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.