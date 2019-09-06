هل نجحت ⁧الدولة‬⁩ في توفير الخيارات السكنية المناسبة للمستفيدين  ⁉

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يقال أن لغة الأرقام لا تكذب وهذا ما أثبتته التقارير الموثقة، فالأرقام التي شاهدناها في السنوات الثلاث الأخيرة توكد على نجاح الدولة في تغطية المشاريع وفِي تغطية الأعداد الكبيرة من المتقدمين وفِي وتقديم الحلول و الخيارات التي تناسب أغلب المجتمع.

الواقع يقول أن رضا الناس غاية لا تدرك إلا أنه و بشهادة المستفيدين والمراقبين المحايدين ورغم الأعداد الكبيرة التي كانت في قوائم الانتظار ، توجد نجاحات وتسهيلات منها:

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