

الرباط 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

اتفق المغرب والصين على تسريع المحادثات بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق يتعلق بإنشاء مركز للطب التقليدي في الدار البيضاء، سيكون بمثابة مركز مرجعي للبلدان الإفريقية في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

ويهدف المشروع الذي كان محور مباحثات اليوم بالرباط بين وزير الصحة المغربي أناس الدكالي، ونائب وزير اللجنة الوطنية الصينية للصحة يو شيوجون، إلى تقديم العلاجات التقليدية لأكبر عدد من الأشخاص، وتكوين الأطباء المغاربة والأفارقة، وتشجيع البحث العلمي.

ويسعى المغرب الذي يتوفر على ثروة مهمة من النباتات الطبية، إلى الاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الطب عن بعد، والصحة الرقمية، والصحة المتنقلة، وكذا في مجال التقنية الحيوية.

//انتهى//

02:00ت م

0276





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب والصين يتفقان على تسريع محادثات إنشاء مركز للطب التقليدي في الدار البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.