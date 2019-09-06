، "أمانة جدة" تزيل حظائر عشوائية وتضبط 6 عمال مخالفين ،

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أسفرت جولات رقابية ميدانية نفذتها وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة على مواقع حظائر الإبل المخالفة جنوب المحافظة، وبمشاركة كلٍ من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار، عن إزالة عددٍ من الحظائر العشوائية وضبط ستة عمال.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الحملة المشتركة جاءت إنفاذًا لتعميم صدر من محافظ جدة، والمبني على توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بهدف إزالة حظائر الإبل ومنع بيع الحليب على الطرقات؛ لما ينتج عنه من بعض المشاكل الصحية والبيئية التي تشوه المدن.
وأضاف أنه تم تشكيل حملة تضم أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية المليساء وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام والشرطة والزراعة والمياه ووزارة التجارة.
وأشار المهندس الزهراني إلى أن فرق الحملة قامت بنقل وحجز الإبل المخالفة أثناء عملية إزالة الحظائر العشوائية المنتشرة بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل وشارع زينل وشارع الفلاح، بمشاركة الدوريات الأمنية، وجرى ضبط ستة عمال من الجنسية السودانية، وإزالة الحظائر بالكامل، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
"أمانة جدة" تزيل حظائر عشوائية وتضبط 6 عمال مخالفينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-06
أسفرت جولات رقابية ميدانية نفذتها وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة على مواقع حظائر الإبل المخالفة جنوب المحافظة، وبمشاركة كلٍ من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار، عن إزالة عددٍ من الحظائر العشوائية وضبط ستة عمال.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الحملة المشتركة جاءت إنفاذًا لتعميم صدر من محافظ جدة، والمبني على توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بهدف إزالة حظائر الإبل ومنع بيع الحليب على الطرقات؛ لما ينتج عنه من بعض المشاكل الصحية والبيئية التي تشوه المدن.
وأضاف أنه تم تشكيل حملة تضم أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية المليساء وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام والشرطة والزراعة والمياه ووزارة التجارة.
وأشار المهندس الزهراني إلى أن فرق الحملة قامت بنقل وحجز الإبل المخالفة أثناء عملية إزالة الحظائر العشوائية المنتشرة بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل وشارع زينل وشارع الفلاح، بمشاركة الدوريات الأمنية، وجرى ضبط ستة عمال من الجنسية السودانية، وإزالة الحظائر بالكامل، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
01:43 AM
في حملة دهم على حظائر الإبل العشوائية وبمشاركة 5 جهات
أسفرت جولات رقابية ميدانية نفذتها وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة على مواقع حظائر الإبل المخالفة جنوب المحافظة، وبمشاركة كلٍ من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار، عن إزالة عددٍ من الحظائر العشوائية وضبط ستة عمال.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الحملة المشتركة جاءت إنفاذًا لتعميم صدر من محافظ جدة، والمبني على توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بهدف إزالة حظائر الإبل ومنع بيع الحليب على الطرقات؛ لما ينتج عنه من بعض المشاكل الصحية والبيئية التي تشوه المدن.
وأضاف أنه تم تشكيل حملة تضم أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية المليساء وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام والشرطة والزراعة والمياه ووزارة التجارة.
وأشار المهندس الزهراني إلى أن فرق الحملة قامت بنقل وحجز الإبل المخالفة أثناء عملية إزالة الحظائر العشوائية المنتشرة بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل وشارع زينل وشارع الفلاح، بمشاركة الدوريات الأمنية، وجرى ضبط ستة عمال من الجنسية السودانية، وإزالة الحظائر بالكامل، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
، "أمانة جدة" تزيل حظائر عشوائية وتضبط 6 عمال مخالفين ،
المصدر : الخليج 365
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