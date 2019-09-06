رابط التقديم لوظائف الامن العام للنساء 1441 برتبة جندي عبر أبشر للتوظيف

رابط التقديم لوظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي يبحث عنه العديد من السيدات الحاصلات على الثانوية العامة فى السعودية، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التقدم لوظائف الأمن العام بالنسبة للنساء رتبة جندى،و يمكن اللنساء التسجيل فى للمديرية العامة للأمن العام، حيث مطلوب تعيين سيدات برتبة جندى فى مناطق مكة المكرمة، وأيضا المدينة المنورة.

شروط التقديم على وظائف الامن العام للنساء

تم الاعلان عن الشروط الواجب توافرها فى السيدات الى يرغبن فى التقدم بوظيفة أمن عام برتبة جندي، من أهم هذه الشروط أن تكون الفتاة أو السيدة المتقدمة سعودية الأصل وأيضا المنشأ، و أن تكون معروف عنها بحسن السير والسلوك.

من بين الشروط أيضا الواجب توافرها

–عمر الفتاة أو السيدة المتقدمة لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً

– و بالنسبة لطول السيدة المتقدمة أن لا يقل طولها عن (160) سم ويتناسب الوزن مع الطول.

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– السيدة المتقدمة لا يجب أن يكون سبق لها التعيين على وظيفة فى الخدمة العسكرية أو موظفة في جهة حكومية.

–كما يشترط ألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي.

– حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

رابط التقديم لوظائف الامن العام

الإدارة العامة للقبول المركزي أكدت فى الإعلان أنه سوف يبدأ استقبال الطلبات عبر بوابة أبشر ابتداء من يوم الأحد الموافق 9/ 1/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 12/ 1/ 1441هـالساعة العاشرة صباحاً .