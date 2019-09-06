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وفاة معتقل جديد تحت التعذيب في سجون الحوثيين
في سجون الإرهابيين الحوثيين بصنعاء
متابعات الخليج 365 - متابعة
توفي أحد المعتقلين والمخفيين قسريًا، أمس الخميس، في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، متأثرًا بعمليات التعذيب الوحشي التي تعرض لها، بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله.
وأفادت مصادر محلية، إن المعتقل علي عبدالله حسن العمار توفي، أمس، في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد على أيدي ميليشيا الحوثي، والإهمال صحيًا طوال فترة اعتقاله.
وتعرض المعلم والتربوي علي العمار الذي اختطفته ميليشيات الحوثي قبل ثلاثة أعوام، لأصناف من التعذيب والتنكيل حتى وفاته داخل المعتقل، وينتمي العمار بحسب المصادر إلى مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، وكان يشغل وظيفة رئيس قسم الأنشطة المدرسية في إدارة التربية بمديرية حيس، وفقًا لـ”العربية”.
وبوفاة العمار يكون عدد المعتقلين الذين توفوا في سجون ميليشيات الحوثي قد ارتفع إلى 137 معتقلًا.
وكانت نقابة المعلمين اليمنيين، كشفت مؤخرًا، أن أكثر من 1500 معلم ومعلمة قُتلوا على يد ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعال الحرب قبل أكثر من 4 سنوات، إضافة إلى تعرض قرابة 2400 من العاملين في القطاع التعليمي باليمن لإصابات نارية مختلفة، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة.
يُشار إلى أن ميليشيات الحوثي تحتجز في سجونها الآلاف من اليمنيين المناوئين لها وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب.
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