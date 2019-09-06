شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: سنقف بحزم ولن نقبل بأي تصعيد عسكري يهدد استقرار اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت المملكة أنها لن تتوانى عن التعامل بكل حزم مع أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن الذي يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار السعودية والمنطقة، معربة عن أسفها لنشوب الفتنة بين الأشقاء في عدن والمحافظات الجنوبية، رافضة التصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار.

وشددت المملكة على ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق، ولن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي داعش والقاعدة، مؤكدة متابعتها مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية.

وجددت التأكيد على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدة على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل (فوري) ودون تأخير.

وأعلنت استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام في معالجة المصابين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، وانطلاقاً من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني الشقيق، مؤكدة استمرارها في دعمها الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.