شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذا لتوجيهات ولي العهد.. اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

إنفاذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالمسارعة بتنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة، وبرعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس (الخميس) 5 اتفاقيات مع كل من وزارة العدل، ووزارة الإسكان، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، حول المسارات المحدثة وتحديد زمن حوكمة جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً.

وتهدف الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية والشركات الخدمية إلى تعزيز سبل التعاون من خلال إنفاذ الأمر السامي الكريم الخاص باعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً، وتوحيد الجهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات الحكومية وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وتحقيق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل اعتماد العمل بنموذج حوكمة التحقق من الملكية وإثبات الهوية العقارية المشتمل على مسار عام للتحقق يتضمن قواعد ومعايير وضوابط التحقق من الملكية، ومعايير إثبات الهوية العقارية وقواعد حجيتها، وتأمين التحقق من الملكية العقارية لدى المحاكم وكتابات العدل بمتوسط 16 يوم عمل و26 يوماً كحد أقصى.

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ونصت الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مرحلة تسليم مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمخطط، وذلك عبر خطوات ووفق شروط وتوقيتات زمنية محددة من خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاتفاق على اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال تأسيس شبكات الهاتف خلال 20 يوم عمل، والاستلام النهائي لأعمال تأسيس شبكة الهاتف بعد الانتهاء من التنفيذ من قبل شركة الاتصالات المعنية، وإفادة الأمانة بذلك خلال 15 يوم عمل.

وتضمنت بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والشركة السعودية للكهرباء اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال الكهرباء خلال 20 يوم عمل، والاستلام النهائي لأعمال شبكة الكهرباء بعد الانتهاء من التنفيذ من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وإفادة الأمانة بذلك خلال 5 أيام.

ووقع عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، فيما وقع عن الجهات الأخرى على التوالي.. كل من مستشار وزير العدل الشيخ خالد بن يحيى العنزي، ومستشار وزير الإسكان للقطاع العقاري محمد بن سعود الغزواني، ونائب محافظ الهيئة لقطاع التقنية والبنية التحتية المهندس ماجد بن محمد المزيد، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري.