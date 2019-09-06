شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يغيث متضرري سيول السودان ومحتاجي شبوة ومخيمات إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الأربعاء) توزيع المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في السودان، إذ وزع مواد طبية وإيوائية للمتضررين في منطقة «الجيلي» شمال العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور فريق المركز برئاسة مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة ناصر السبيعي، الذي أوضح أنه جرى تسليم محاليل طبية لمركز صحي الجيلي يستفيد منها 300 مستفيد، إلى جانب تسليم المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من السيول من أهالي الجيلي بواقع 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط و100 سلة غذائية.

وأشار السبيعي إلى أن الفريق سيواصل توزيع المحاليل الوريدية الطبية على المستشفيات، إلى جانب تسليم المساعدات الإيوائية لمستحقيها في مناطق عدة. وفي شبوة اليمنية، وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 3000 سلة غذائية في مديرية عتق استفاد منها 18000 فرد. كما وزع المركز بالتعاون مع منظمة سداد الإنسانية أمس الأول 2182 سلة غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات ببلدة أطمة التابعة لمحافظة إدلب السورية.

وجرى توزيع 581 سلة غذائية في مخيم كفر سجنة و336 سلة غذائية في مخيم شحشبو، و300 سلة غذائية في مخيم عبدالباسط الساروت، و141 سلة غذائية في مخيم المنتصر بالله، و230 سلة غذائية في مخيم الجبين، و245 سلة غذائية في مخيم رغد، و349 سلة غذائية في مخيم شهداء اللطامنة.