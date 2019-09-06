شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى: مسابقة الملك عبدالعزيز.. تجمع إسلامي لنشر قيم الوسطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ الدور الريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في سبيل العناية بكتاب الله وخدمته وما تقدمه المملكة من دعم وتشجيع لحَمَلَةِ القرآن الكريم على المستويين المحلي والدولي للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته. وقال في تصريح بمناسبة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم: إن ما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بكتاب الله الكريم، وما تُوليه من اهتمام ودعم سخي لكل ما له شأن وصلة بالقرآن الكريم وعلومه، من حفظ، وتفسير، وتلاوة، وتجويد، وطباعة، وترجمة معانيه، ونشر له في أصقاع العالم، استشعار لواجبها بحمل رسالة الإسلام، مضيفًا أن تنظيم المملكة هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة يؤكد مدى اهتمام قادة المملكة بالقرآن الكريم وأهله منذ تأسيسها وتجسد المبادئ الإسلامية السامية التي قامت عليها المملكة التي اتخذت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستورًا لها. ووصف الدكتور عبدالله آل الشيخ مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بأنها تجمع إسلامي دولي مبارك يتميز بمشاركات أهل القرآن من شتى الدول لينشر رسالة الإسلام وقيمه بين الأمم والتي تقوم على الوسطية والعدل والسلام.