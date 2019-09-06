شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يستقبل سفراء 4 دول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف بمكتبه في فرع الوزارة بجدة أمس كلا من سفير المالديف المعين لدى المملكة محمد خليل، وسفير قبرص المعين لدى المملكة ستافروس انجوستيديس، وسفير ماليزيا المعين لدى المملكة داتو عبدالرزاق عبدالوهاب.

وتسلم خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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كما استقبل الوزير العساف في مكتبه سفير سنغافورة لدى المملكة لورانس أندرسون، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيا له كل التوفيق والسداد، ولجمهورية سنغافورة الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.