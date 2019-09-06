شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لجنة لخدمة متنافسي 103 دول في مسابقة القرآن الكريم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

شكلت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم (14 لجنة) لخدمة المتسابقين المشاركين في المسابقة والبالغ عددهم 146 متسابقاً من 103 دول من مختلف دول العالم سعياً من الوزارة لتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات.

وتتضمن اللجان الــ (14) أمانة المسابقة، والتحكيم، والإسكان، والاستقبال، والدورات التدريبية، والإعلامية، وفريق إصدار البطاقات، والهدايا، والصحية، وفريق قاعة الاستماع، وشؤون المتسابقين، وخدمة الضيوف، والبرامج الثقافية، والإشراف على المطعم.

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وتقدم تلك اللجان الكثير من الخدمات للمشاركين في المسابقة وتهيئة سبل الراحة لهم لا سيما أن هذه المسابقة تحمل اسم مؤسس هذه البلاد - طيب الله ثراه - إلى جانب تقديم برامج دعوية وعلمية بمشاركة نخبة من الدعاة مدعمة بمترجمين بلغات عالمية من أهمها الإنجليزية والفرنسية والأوردو.

وتواصل اللجان العاملة في المسابقة العمل على مدار الساعة وبتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للمرشحين خلال إقامتهم في المدينتين المقدستين والعمل على تحقيق التطلعات من هذا البرنامج النوعي، وانخرطت طواقم ولجان الأمانة في تنفيذ الأعمال الموكلة لها بكل همة ونشاط مما يعكس مدى الفرح والسرور لدى منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتشريفهم بالعمل في خدمة حفظة كتاب الله من المتسابقين.

وخصصت الأمانة العامة للمسابقة الدولية 4 حافلات، و6 سيارات خاصة، وسيارة إسعاف جميعها ذات مواصفات خاصة لنقل المشاركين أثناء تنقلاتهم داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.