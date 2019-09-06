شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشؤون الإسلامية تشارك في مؤتمر «فقه بناء الدولة» بالقاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

تشارك وزارة الحج السعودية وعدد من الجامعات والعلماء فى المؤتمر الدولى الـ 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، والمقرر إقامته يومي 15 و16 من الشهر الجاري تحت عنوان «فقه بناء الدولة.. دراسة فقهية عصرية» ويعقد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة غداً (السبت) مؤتمراً صحفياً، لشرح فعاليات المؤتمر والدول المشاركة، وأكدت 80 شخصية عامة حضور المؤتمر، كما يلقي وزراء وعلماء المملكة والإمارات والكويت كلمات فى الافتتاح، كما يتحدث في المؤتمر وزراء من اليمن والعراق وعدد من الدول الإسلامية والعربية.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أساسية من خلال أكثر من 40 بحثاً، إضافة إلى ورش عمل حول موضوعاته المختلفة، والتى تؤكد ضرورة إيجاد وطن آمن ومستقر من أجل إقامة الدين.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد محمود أبوهاشم، إن المؤتمر يعبر عن إستراتيجية الدول فى مواجهة التطرف ومواجهة الجماعات المتاجرة بالدين، مبيناً أن الدول العربية والإسلامية مازالت بحاجة لمثل تلك المؤتمرات، لبيان موقف الإسلام من بناء الدول، فى الوقت الذي تعمل فيه الجماعات المتطرفة على زعزعة الاستقرار، وإيجاد معركة بين الدين والدولة لتجد مخرجا لها فى التواجد، مشيراً إلى أن دول الوسطية خاصة المملكة والإمارات ومصر، تواجه حروباً للإضرار ببنيتها ورموزها، كونهم يعبرون عن الإسلام الوسطي ويدافعون عن الدولة ومجتمعاتهم الآمنة، في مواجهة جماعات متطرفة تريد استبدال الدولة بالتنظيمات المتطرفة.