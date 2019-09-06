أمريكا: اتصالات مع شركائنا السعوديين لحل نزاع اليمن

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جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الخرج) أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية أمس (الخميس)، أنّ واشنطن تجري محادثات مع المتمردين اليمنيين بهدف إيجاد حل «مقبول من الطرفين» للنزاع اليمني. Advertisements وقال شينكر في تصريح للصحافيين في مدينة الخرج جنوب (الرياض) «نحن نعمل مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث، ونقيم اتصالات مع شركائنا السعوديين». وأضاف: «تركيزنا منصب على إنهاء الحرب في اليمن، ونحن نجري محادثات مع الحوثيين لمحاولة إيجاد حل للنزاع متفاوض عليه يكون مقبولا من الطرفين».



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