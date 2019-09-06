شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: فصل الخدمات عن 80 عقاراً تمهيداً لإزالتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة أمس (الخميس)، فصل الخدمات عن 80 عقارا، ضمن المرحلة الخامسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بالعاصمة المقدسة؛ تمهيدا لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية.

ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

Advertisements

وبحسب الهيئة، فإن أعمال فصل الخدمات والإزالة في حي النكاسة قد توقفت مؤقتا أثناء حج العام الماضي 1440هـ، وبعد انتهاء الموسم عاودت الجهات ذات العلاقة فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة ضمن المشروع.

وأوضح المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، أن فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة الخامسة يأتي ضمن مراحل المشروع الأربع عشرة المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، مبينا أن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الأربع السابقة بلغ 420 عقارا.

وقال كعكي: «الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تم عقد الاجتماعات لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة، التي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير». ويهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة، تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.