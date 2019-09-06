شكرا لقرائتكم خبر عن قبول أول دفعة تمريض ببرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قُبِلَت أول دفعة تمريض من طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة، وذلك في برنامج الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف التابع لمدينة الملك فهد الطبية، حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب طلاب وطالبات التمريض خلال المرحلة الدراسية، وتوقيع العقود معهم خلال فترة الدراسة حتى تخرجهم. وتقوم المدينة بالإشراف عليهم أثناء دراستهم بالجامعة لحين تخرجهم، إذ تم قبول 12 طالبا وطالبة من مستويات مختلفة من المستوى الخامس إلى المستوى الثامن، وذلك بعد اجتياز متطلبات المقابلات والاختبارات المطلوبة.

ويعد هذا البرنامج الفريد من نوعه الأول على مستوى الجامعة، حيث يحصل المقبولون في البرنامج على التوظيف، إضافة إلى مكافأة شهرية علاوةً على مكافأة الجامعة، وقد تم قبول وفرز الطلبة المتقدمين على البرنامج على عدة معايير، المعدل التراكمي، واختبار كفاءة اللغة الإنجليزية، والمقابلة الشخصية.