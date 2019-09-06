شكرا لقرائتكم خبر عن موعد القبول والتسجيل لجنديات الأمن العام.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة. وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9/1/1441 حتى يوم الأربعاء العاشرة صباحاً الموافق 12/1/1441 على الرابط: www.jobs.sa.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة. وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9/1/1441 حتى يوم الأربعاء العاشرة صباحاً الموافق 12/1/1441 على الرابط: www.jobs.sa.

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