شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: القتل تعزيراً لمهرب كوكايين نيجيري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفذ أمس حكم القتل تعزيراً في النيجيري محمد عبدالله محمد آدم عقب ثبوت قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدّر، اذ أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً. وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل في الجاني أمس (الخميس) في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.