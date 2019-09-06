، وفاة "الحيلي" متأثرًا بجراحه بعد تعرضه لحادث دهس ببحر أبو سكينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي أكدوا أنها الحالة الرابعة بالموقع مطالبين بحلول لحماية الأرواح

انتقل إلى رحمة الله، أمس الخميس، محمد حسن الحيلي، أحد نواب قبيلة المنجة بتهامة عسير متأثرًا بإصاباته البليغة إثر تعرضه لحادث دهس بمركز بحر أبو سكينة.

وتفصيلاً، تعرض الحيلي مساء الثلاثاء الماضي، بمركز بحر أبو سكينة غرب عسير، للدهس، من مركبة كانت تسير بسرعة عالية.

وباشرت الفرق الأمنية والإسعافية الحادث في حينه وجرى نقل المصاب للمستشفى وهو في حالة حرجة إلا أنه توفي أمس.

وقال السكان إن هذه الحالة تعد الرابعة من نوعها في الموقع ذاته مطالبين بإيجاد الحلول العاجلة لحماية أرواح المارة الذين عادة ما يعبرون الطريق مشيًا على الأقدام للوصول إلى المتاجر المنتشرة على قارعتي الطريق بخلاف الشوارع الفرعية ومداخل الأحياء.

ويخلو الطريق من الإشارات المرورية وكاميرات الرصد الآلي "السرعة"، إضافة إلى غياب دوريات المرور في المركز، حيث أكد السكان أن طالبًا توفي في الموقع العام الماضي دهسًا في الوقت الذي نجا فيه شخص آخر من الموت بأعجوبة بعد تعرضه للدهس أيضًا.