شروط بنك التسليف والادخار الجديدة 1441 تعرف عليها الآن

شروط بنك التسليف والادخار الجديدة لعام 1441، نتعرف عليها من خلال هذا التقرير حيث أعلن بنك التنمية الاجتماعية التابع للمملكة العربية السعودية بيان يوضح فيه شروط بنك التسليف الجديدة 1441، والجدير بالذكر أن بنك التسليف والقروض هو من أحد أهم البنوك داخل المملكة الذي يقدم العديد من الخدمات للأسر السعودية الغير قادرة والأفراد أيضا لمن يريد أن يقيم مشروعًا خاصًا أو لعائلة بلا معيل أو لسيدة محتاجة هذه القروض.

شروط بنك التسليف الجديدة 1441

ويقدم بنك التسليف العديد من القروض التي تناسب احتياجات كل متقدم لها من قروض لا عالة أسرته وقروض متقاعد حكومي أو قروش لأصحاب المشاريع الصغيرة وغيرها من القروض وأعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن شروط من يريد الاستفادة من قروض بنك التسليف الجديدة للعام 1441.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لبنك التسليف.

على المتقدمين أن يكونوا سعوديين الجنسية.

لا يكون عليه دين للبنك.

لابد الالتزام بدفع الأقساط في الميعاد المحدد.

لابد من توافر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

لا بد أن لا يتجاوز الدخل الشخصي “10000” ريال سعودي في الشهر ولا يتجاوز حد الـ “120000” ريال سعودي للدخل السنوي.

أن لا يتجاوز حد القرض أكثر من “60000” ريال سعودي وذلك تبعًا لظروف الحالة الاقتصادية للمتقدم للقرض.

لابد من توافر أصول ملكية تغطي تكلفة القرض المدفوع.

بالنسبة للموظفين الحكوميين لابد من أن يكون تلت الراتب يغطي نصف القسط الشهري على أن تتكفل الدولة بالنصف الآخر من القرض.

يسدد القسط الأول بعد 30 يومًا من استلام القرض.

يتبع نظام خاصًا في التسديد تبعًا للنظام البنكي المتفق عليه.

والجدير بالذكر أنه قد تم زيادة الحد الأقصى لقرض بنك التسليف من 45 ألف ريال سعودي إلى 60 ألف ريال سعودي وبذلك يكون قد تم زيادة القرض بنسبة 15 ألف ريال دفعة واحدة.