تسليم 70 مبنى وتدريب 4 آلاف معلم.. مدارس الحد الجنوبي جاهزة للعام الدراسي

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حظيت مدارس الحد الجنوبي باهتمام وزارة التعليم ومتابعة خططها وبرامجها عبر الزيارات الميدانية المستمرة لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي. وسلمت الوزارة أكثر من 70 مبنى مدرسياً مجهزاً بكافة المتطلبات التعليمية، وأعادت 100 مبنى مدرسي للخدمة بعد تأهيلها، وزادت ساعات الجدول المدرسي وخففت الفترات الدراسية في المباني المدرسية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الخطة التشغيلية الرابعة للعام القادم.

وأكدت الوزارة على تطوير منظومة عمل مدارس الحد الجنوبي والتجهيزات المبكرة للارتقاء بالتعليم داخل المنطقة، وتهيئة كل عوامل النجاح للعملية التعليمية فيها، حيث خصصت 40% من احتياجها من المعلمين والمعلمات لتلك المناطق، ورفع جاهزية 4 آلاف معلم جديد وتدريبهم. كما استُكملت مباني المجمعات المدرسية في (جازان وصبيا ونجران)، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من 4 آلاف عقد فردي للمناطق الجبلية البعيدة، واستكمال متطلبات تطوير وتفعيل المدرسة الافتراضية لدعم التعلم. وأعدت “التعليم” دراستين تشخيصيتين عن التحصيل العلمي لطلاب وطالبات مدارس التوأمة، وكذلك دراسة مقارنة نتائج الطلاب خلال العشر سنوات في القدرات والتحصيلي بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم.