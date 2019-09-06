اختيار “أميرة البلوي” صاحبة الموقف الإنساني النبيل مساعداً لمدير صحة تبوك-صورة

كلف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، مديرة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك استشارية طب الأسرة الدكتورة أميرة أحمد البلوي مساعداً للمدير العام للصحة العامة لتصبح بذلك أول مساعدة في صحة تبوك وثاني مساعدة في المملكة.

ووصفت الدكتورة أميرة بأنها صاحبة الموقف الإنساني النبيل إذ أنقذت حياة مسافر على متن رحلة جوية وهي القصة التي نشرتها في عام 2017 م وتفاعل معها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وشكرها بمكالمة هاتفية. ونظمت لها صحة تبوك حفل تكريم حيث كرمها مدير صحة المنطقة الدكتور غرم الغامدي لما قدمته من عمل إنساني، كما كرمها الوزير الربيعة في تميزها بإدارة التدريب والدراسات العليا.