بالفيديو: اختتام تمرين “الأسد المتأهب” بمشاركة القوات المسلحة السعودية

اختتمت فعاليات تمرين “الأسد المتأهب 2019” اليوم الخميس والتي انطلقت يوم الأحد 12 ذي الحجة 1440هـ بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، ومشاركة رؤساء الوفود المشاركة، 30 دولة و8 آلاف عنصر. وشاركت القوات المسلحة السعودية بأفرعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، بقوات فعلية وضباط مخططين في قيادة التمرين، وكانت مشاركة القوات السعودية فعالة ومؤثرة ومتميزة في التمرين بشهادة قيادة التمرين، نتيجة التدريب الجيد والتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف والجنود.

وأوضح قائد القوات المسلحة السعودية بالتمرين العميد الركن جعفر القحطاني أنه نُفذت جميع العمليات التي تم التدريب عليها وتطبيقها على أرض الواقع بشكل احترافي يحاكي الواقع، إضافة إلى استخدم الرماية بالذخيرة الحية لمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وأضاف أن القاذفة الأمريكية العملاقة (بي 52) شاركت في التمرين وتحققت كامل الأهداف التدريبية ، كما أن المشاركة أكسبت قواتنا المسلحة الخبرة الكافية والاستفادة من الإمكانات التدريبية المتقدمة لدى جيوش الدول المشاركة؛ أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها. يذكر أن تمرين (الأسد المتأهب 2019 ) هو التمرين التاسع، ويعد امتداداً لسلسلة تمارين سابقة بدأت في عام (2011م)، وسينفذ التمرين العاشر في عام (2021م) بالمملكة الأردنية وهو يعتبر من التمارين الأكبر والأضخم على مستوى المنطقة والعالم.