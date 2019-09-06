مواجهة 8 ساعات على خط النار .. هكذا ثأر جندي سعودي من ميليشيا “الحوثي” بعد استشهاد زميله...

روت مصادر، قصة جندي سعودي في الحد الجنوبي، ثأر من ميليشيا “الحوثي” المدعومة من إيران بعد مقتل زميله في مواجهات على الحدود. وترجع تفاصيل القصة المتداولة على مواقع التواصل، إلى إصابة زميل الجندي ومن ثمَّ استشهاد في جبهة كتاف، إثر اشتباكات مع العدو على خط النار بالحد الجنوبي.

واستطاع الجندي قتل خمسة عناصر من الميليشيات الحوثية، ورغم إصابته استمر بمواجهتهم التي دامت ثمانية ساعات.