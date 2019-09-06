حلقة نقاشية بـ«التعليم» عن لائحة الوظائف المنتظرة.. الأحد المقبل

تُنظم وزارة التعليم، الأحد المقبل، حلقة نقاشية عن «لائحة الوظائف التعليمية»، المُتبقي على تطبيقها 108 أيام، وذلك بديوان الوزارة بالرياض.

ويُشارك بالحلقة النقاشية عدد من القيادات التربوية والتعليمية ومدراء مكاتب التعليم ومساعديهم وقادة المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين.

وفي وقت سابق، وعد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن تكون جميع الرؤى والمقترحات والملاحظات التي تلقتها الوزارة بشأن مواد لائحة الوظائف التعليمية وسلّم الرواتب الجديد محل اهتمام اللجان المكوّنة؛ لاستكمال ترتيبات تطبيق اللائحة قبل دخولها مرحلة التنفيذ التي حددها مجلس الوزراء.

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وأشار آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم تبذل إلى جانب الجهات المعنية جهدًا كبيرًا للأخذ بملاحظات المعلمين وآرائهم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية قبل تطبيقها.

وجاء تحديث لائحة الوظائف التعليمية نتيجة عمل تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارتي الخدمة المدنية والتعليم والجهات ذات العلاقة سعيًا للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، وتركز لائحتها على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها.

وستدخل اللائحة حيز التنفيذ 26 ربيع الثاني المقبل، وذلك بعد 108 أيام من إقرار مجلس الوزراء – لسلّم رواتب الوظائف التعليمية.