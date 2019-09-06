السعودية تُدين تفجير كابول وتؤكد وقوفها بجانب أفغانستان في مكافحة الإرهاب

أدانت المملكة العربية السعودية، التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وجدد المصدر تأكيد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا والحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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