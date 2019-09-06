«الخدمة المدنية» توضح إجراءات تعديل الاسم في نظام «جدارة»

أوضحت وزارة الخدمة المدنية إجراءات تعديل الاسم عبر نظام جدارة في حال تغييره في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وأكدت الوزارة، في ردها على استفسار أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنه في حالة تغيير الاسم رسميًّا في الأحوال المدنية، يمكن تعديله في جدارة بمراجعة أقرب فرع للوزارة مع إحضار الهوية الوطنية ونموذج تعديل الاسم من الأحوال المدنية؛ ليتم التعديل من قبل الموظف المختص.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، أكدت في وقت سابق، أن المراجعة المرضية تُعتبر إجازة للموظف بموجب تقرير طبي من الجهة التي تتولى علاجه، مشيرة إلى استحقاق الموظف إجازة خمسة أيام، في حالة وفاة الزوجة أو قريب من الدرجة الأولى إلى الثالثة، مع استحقاق الموظف إجازة ثلاثة أيام أيضًا، خلال أسبوع من تاريخ ولادة مولود له، وفقًا للمادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.