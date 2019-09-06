بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج

ونوهت اللجنة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية شهر رجب من العام الحالي 1441.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة.
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