كشفت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج من غرة شهر محرم للعام 1441، وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.

ونوهت اللجنة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية شهر رجب من العام الحالي 1441.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة.