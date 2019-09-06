كشفت إحصائية نشرها موقع «spectatorindex» أن متوسط درجة الحرارة في الرياض خلال أغسطس الماضي تصدر أبرز المدن العالمية، وذلك في إشارة إلى استمرار درجات الحرارة العالية في المدينة خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ المعدل في يوليو نحو 43.6، وهو المعدل نفسه في أغسطس، فيما انخفض في سبتمبر الجاري إلى 40. * أكثر معدلات الحرارة في 5 مدن عالمية (أغسطس) 1. الرياض: 43.6 2. بغداد: 43.5 Advertisements 3. دبي: 40.5 4. القاهرة: 34.2 5. هيوستن: 33.7



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرارة الرياض الأعلى عالميا في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.