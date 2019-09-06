7 أهداف لإنجاح الأسبوع التمهيدي

تهيئة الطلاب
وقف مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي على فعاليات الأسبوع التمهيدي في عددٍ من المدارس بالمنطقة، موضحاً أنها تأتي ضمن برنامج تهيئة الطلاب للجو المدرسي ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة في البيئة المدرسية إضافة إلى حياتهم مع الأسرة في المنزل، مشيرا إلى أن برنامج الأسبوع التمهيدي حقق 7 أهداف أبرزها: مساعدة الطلاب على تكوين اتجاه نفسي إيجابي نحو المدرسة، تعزيز حب المدرسة في نفسه، تيسير عملية انتقاله من محيط الأسرة إلى بيئة المدرسة تدريجياً، معالجة المشكلات وقائيا وعلاجيا.
تكيف تدريجي
أكد أبو هادي أن الإدارة تسعى إلى: تيسير توافق الطالب مع عناصر مجتمعه الجديد من طلاب ومعلمين وإداريين، تأمين التكيف التدريجي المطلوب مع أنظمة وأدوات ومبنى المدرسة، طمأنة الآباء والأمهات على أبنائهم وتبصيرهم بخصائص نمو المرحلة، الوقوف على المشكلات الصحية والجسمية والنفسية للطفل من قبل المدرسة منذ وقت مبكر والتعامل معها وقائيا وعلاجيا، تبصير أولياء الأمور بالتعامل مع تلك الحالات تعاملاً تربوياً، الوقوف على طبيعية الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأسرة الطفل، تقسيم الطلاب على الفصول وفق معايير تربوية.
تنفيذ الخدمات
قال مدير إدارة التوجيه والإرشاد الفاروق مدخلي إنه تم تنفيذ الفعاليات بجميع المدارس، مضيفا أن هناك خدمات إرشادية قُدّمت لطلاب مدارس الحد الجنوبي بشكل خاص ولجميع طلاب المنطقة بشكل عام في الأسبوع التمهيدي، مثل: خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية، خدمة تكليف فريق متخصص من المشرفين لزيارة المدارس بهدف رصد الحالات السلوكية للطلاب المستجدين، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تضمن توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.
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