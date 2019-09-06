أمير جازان بالإنابة :أتابع شخصيا احتياجات المواطنين

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة، محمد بن عبدالعزيز، جمعا من المواطنين بقاعة الاحتفالات في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

ورحب أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بالحضور، معربا عن سعادته بلقاء المواطنين وبحث كل ما يحتاجونه من خدمات.

وأشار خلال الاستقبال إلى ما شهدته وتشهده المنطقة من تطور ونمو، مؤكدا حرص القيادة على توفير كل ما يحتاج إليه المواطن من مشروعات تشمل مختلف المجالات الخدمية والتنموية والاقتصادية، وكل ما من شأنه توفير الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم بالمملكة.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مبيناً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

حضر اللقاء مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وعدد من المسؤولين.