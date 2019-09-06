52 متطوعا مع الهلال الأحمر يوميا

كشفت بيانات صادرة من هيئة الهلال الأحمر أن إجمالي المتطوعين والمتطوعات المشاركين بفعاليات الهيئة بلغ 12814 متطوعا ومتطوعة منذ مطلع العام الحالي 2019 حتى نهاية شهر أغسطس، بواقع 52 متطوعا منضما للهيئة يومياً.

فرق تطوعية

أظهرت البيانات أن إجمالي المتطوعين من الذكور بلغ 7198 متطوعا ما يعادل نسبة 56.2 %، وبلغ الإناث 5616 متطوعة بنسبة 43.8 %، فيما بلغت عدد الفرق التطوعية 3604، ووفقاً للبيانات بلغ إجمالي البلاغات التي باشرتها الفرق التطوعية 19405 حالات، منها 1895 حالة تم نقلها إلى المستشفيات، وبلغت المعالجة بالموقع 15347 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 122665، و682 فعالية في 243 يوما.

خدمات إسعافية

أكدت هيئة الهلال الأحمر الدور الفعال للتطوع في المساهمة في تقديم الخدمات الإسعافية والتوعية، مبينة أن من أهم الأهداف: تنمية الحس الوطني في الإسهام بالبرامج الإنسانية، الاستعانة بهم في حالات الطوارئ، خدمة الحجاج والمعتمرين في الحرمين الشريفين والمصلين أيام الجُمَع، دعم المراكز الإسعافية في مناطق المملكة، تغطية الفعاليات الرياضية، زيارة المرضى والمصابين في المستشفيات.

المتطوعون والمتطوعات 2019

- 12814 متطوعا ومتطوعة

- 7198 الذكور

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- 5616 الإناث

- 3604 عدد الفرق التطوعية

- 19405 إجمالي البلاغات

- 1895 الحالات المنقولة

- 15347 عولج بالموقع

- 122665 عدد الساعات التطوعية

- 682 فعالية