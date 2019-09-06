11 فارقا للمعلمين عن بقية الموظفين

الصعوبات الـ11 التي يواجهها المعلمون
- لا يستطيع المعلمون انتقاد المدرسة خشية معاقبتهم بالحسم أو ما شابه ذلك.
- يقضي المعلمون عددًا من ساعات العمل قد تتعدى المطلوب منهم لإنهاء أوراق الاختبارات أو متابعة الأعمال الأخرى.
- العمل الورقي المكتبي «غير تصحيح الاختبارات»، وكذلك الاجتماعات مع المديرين.
- يشعر المعلمون بالتعب والضغط بسبب العجز في هيئة التدريس، وكذلك الضغط من كثافة الحصص وأعداد الطلاب.
- العديد من المعلمين يتلقون في بعض الأحيان تعليقات سلبية عن اختيارهم المهني.
- لا يتمتعون بإجازتهم الصيفية، إذ إن العديد يعملون أثناء الصيف ليلبوا احتياجاتهم المادية.
- قد يتعرضوا للتهديد أو للهجوم الجسدي من بعض الطلاب أو أولياء الأمور.
- يعانون من الإرهاق بسبب خطط التدريس الفردية لكل طالب لمعرفة مستواه.
- قد يتسبب الآباء والأمهات في جعل حياة المعلمين عرضة للضغوط بسبب إهمال أبنائهم أو تدقيقهم الزائد.
- في بعض الأحيان لا يُتاح للمعلمين استخدام الحمام، إذ إنهم لا يستطيعون مغادرة الفصل في أي وقت.
- يستخدم المعلمون مالهم الخاص ليشتروا مستلزمات الفصل مثل: أقلام السبورة، أوراق الطباعة، التجهيزات الإلكترونية، أقلام الرصاص، حيث تُقدّر مصاريف هذه المستلزمات بنحو 3750 ريالاً في السنة.
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