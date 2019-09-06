11 فارقا للمعلمين عن بقية الموظفين

مع انطلاقةِ العام الدراسي الجديد في العديد من الدول، يتعرف الطلاب على معلم أو مجموعة من المعلمين الجدد، إلا أن المعلمين يتعرفون على مئات الطلاب، ويقع عليهم مهمة تبسيط المعلومات لطلابهم وإفهامهم المنهج خلال بضعة أشهر فقط. ووفقاً لموقع business insider فإن العديد من الجوانب في مهنة التدريس يجهلها الكثير من الناس، وأن هناك 11 أمرا يواجهها المعلمون، بعضها مثير للدهشة، ولعل أبرزها: أن المعلمين في بعض الأحيان لا يُتاح لهم دخول الحمام متى ما أرادوا ذلك خاصةً عندما لا يستطيعون مغادرة الفصل، كذلك قد ينفقون من مالهم الخاص ليشتروا مستلزمات الفصل.

الصعوبات الـ11 التي يواجهها المعلمون

- لا يستطيع المعلمون انتقاد المدرسة خشية معاقبتهم بالحسم أو ما شابه ذلك.

- يقضي المعلمون عددًا من ساعات العمل قد تتعدى المطلوب منهم لإنهاء أوراق الاختبارات أو متابعة الأعمال الأخرى.

- العمل الورقي المكتبي «غير تصحيح الاختبارات»، وكذلك الاجتماعات مع المديرين.

- يشعر المعلمون بالتعب والضغط بسبب العجز في هيئة التدريس، وكذلك الضغط من كثافة الحصص وأعداد الطلاب.

- العديد من المعلمين يتلقون في بعض الأحيان تعليقات سلبية عن اختيارهم المهني.

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- لا يتمتعون بإجازتهم الصيفية، إذ إن العديد يعملون أثناء الصيف ليلبوا احتياجاتهم المادية.

- قد يتعرضوا للتهديد أو للهجوم الجسدي من بعض الطلاب أو أولياء الأمور.

- يعانون من الإرهاق بسبب خطط التدريس الفردية لكل طالب لمعرفة مستواه.

- قد يتسبب الآباء والأمهات في جعل حياة المعلمين عرضة للضغوط بسبب إهمال أبنائهم أو تدقيقهم الزائد.

- في بعض الأحيان لا يُتاح للمعلمين استخدام الحمام، إذ إنهم لا يستطيعون مغادرة الفصل في أي وقت.

- يستخدم المعلمون مالهم الخاص ليشتروا مستلزمات الفصل مثل: أقلام السبورة، أوراق الطباعة، التجهيزات الإلكترونية، أقلام الرصاص، حيث تُقدّر مصاريف هذه المستلزمات بنحو 3750 ريالاً في السنة.