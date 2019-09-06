مطالب بالتحقيق في تعديات تجار البطحاء

4 أشهر
كشف مصدر بإمارة الرياض أن وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، بعث خطابا لمحافظة المزاحمية برقم 91521 بتاريخ 30 /8 / 1440، تضمن الإشارة لما نشرته «دوت الخليج» في تحقيق عن الأمطار التي كشفت إحداثات تجار البطحاء، وأشارت المصادر إلى أن وكيل الإمارة طلب من محافظ المزاحمية الاطلاع على الخبر الصحفي والإفادة عنه لإعداد عرض على أمير منطقة الرياض.
وأشار المصدر إلى أن الإفادة لم ترفع حتى الآن، الأمر الذي أثار استغراب عدد من الأهالي من تأخيرها، وقال المواطن سعد العويس «تقدمنا بخطاب رسمي لمحافظ المزاحمية بطلب الرفع لأمير الرياض، إلا أن المعاملة مضى عليها أكثر من 4 أشهر ولا زالت حبيسة أدراج المحافظة".
وكانت «دوت الخليج»، قد نشرت تقريرا تضمن أن الأمطار كشفت وجود تجاويف عميقة في بطن وادي جمل جنوب مشروع القدية.
وضم التقرير تحذيرات من خطر هذه الحفر، كاشفا عن وجود 3 محاضر وتقارير حول الموضوع من أعوام سابقة.
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