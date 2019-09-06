القتل تعزيرا لمهرب كوكايين بجدة

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمهرب كمية من الكوكايين المُخدّر في محافظة جدة. وأشار البيان إلى أنه تم القبض على المدعو / محمد عبدالله محمد آدم - نيجيري الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيرا، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وشددت الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.