14 لجنة بمسابقة المؤسس لحفظ القرآن الكريم

هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره (14 لجنة) لخدمة المتسابقين المشاركين في المسابقة والبالغ عددهم 146 متسابقا من 103 دول من مختلف دول العالم، سعيا من الوزارة لتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات.

وتتضمن اللجان الـ(14) أمانة المسابقة، والتحكيم، والإسكان، والاستقبال، والدورات التدريبية، والإعلامية، وفريق إصدار البطاقات، والهدايا، والصحية، وفريق قاعة الاستماع، وشؤون المتسابقين، وخدمة الضيوف، والبرامج الثقافية، والإشراف على المطعم.

وتقدم تلك اللجان الكثير من الخدمات للمشاركين في المسابقة وتهيئة سبل الراحة لهم إلى جانب تقديم برامج دعوية وعلمية بمشاركة نخبة من الدعاة مدعمة بمترجمين بلغات عالمية من أهمها الإنجليزية والفرنسية والأوردو.

وتواصل اللجان العاملة في المسابقة العمل على مدار الساعة وبتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للمرشحين خلال إقامتهم في المدينتين المقدستين والعمل على تحقيق التطلعات من هذا البرنامج النوعي، وانخرطت طواقم ولجان الأمانة في تنفيذ الأعمال الموكلة لها بكل همة ونشاط، مما يعكس مدى الفرح والسرور لدى منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتشريفهم بالعمل في خدمة حفظة كتاب الله من المتسابقين.

وخصصت الأمانة العامة للمسابقة الدولية 4 حافلات، و6 سيارات خاصة، وسيارة إسعاف جميعها ذات مواصفات خاصة لنقل المشاركين أثناء تنقلاتهم داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشرف على هذه المسابقة، وزارة الشؤون الإسلامية كل عام تحظى بحضور إعلامي متميز وإشادة واسعة من مختلف قيادات العمل الإسلامي بدول العالم، حيث استضافت المملكة منذ بداية انطلاق المسابقة (6346) متسابقا مثلوا (136) دولة من مختلف قارات العالم.