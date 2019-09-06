خروج 38 حدثا بالقصيم ضمن العفو الملكي

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية في مناطق المملكة، وبمتابعة مستمرة من أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل.
وأكد وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق المكلف صالح البرادي، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء وإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو الملكي الكريم، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الأبوية المعتادة، داعياً أن تكون فرصة لهم بعد أن تم لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في حياتهم.
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