السعودية اليوم / مدير مركز المعلومات الوطني يلتقي وفداً من البنك الدولي



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم وفداً من البنك الدولي، الذي يزور المملكة حالياً بحضور نائب مدير المركز الدكتور مشاري المشاري وعدد من قيادات المركز .

وفي بداية اللقاء رحب مدير المركز بالوفد الزائر، مستعرضاً معهم الدور التقني لمركز المعلومات الوطني وأبرز الخدمات التقنية التي يقدمها المركز لعملائه من المواطنين والمقيمن والزائرين، وما يقدمه من خدمات تقنية للجهات الوطنية، إضافة إلى استعراض ماهو مأمول من المركز بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة

واطلع الوفد الدولي خلال جولة ميدانية على عددٍ من الخدمات التقنية ، حيث شاهد الوفد عرضاً مرئياً عن خدمات مركز العمليات الأمنية ومراكز البيانات والبنية التحيتة لها وخدمات أبشر والسمات الحيوية ومركز التميز، إضافة إلى عرضٍ حيٍ لخدمات جهاز بنان وعرضاً آخر لخدمات حلول الأعمال المختلفة وخدمات الطباعة المركزية للوثائق الشخصية .

وقد أشاد وفد البنك الدولي الزائر بمهنية وقدرات القائمين على الخدمات التقنية لمركز المعلومات الوطني من منسوبي ومنسوبات المركز ، مثمنين بالوقت نفسه تسهيل هذه التقنيات للحصول على مختلف الخدمات بكل يسر وسهولة، وأثرها المميز في إراحة راغبي الخدمة، مع توفير أعلى درجات حماية الخصوصية والأمان العالي لهذه الخدمات التقنية .

كما أشاد الوفد الدولي بالخدمات التقنية التي تم استعراضها في تمكين جميع فئات المجتمع في تحقيق الاستقلالية في تنفيذ خدماتهم، وإتمامها لجميع المواطنين والمقيمين من الذكور والإناث وكبار السن، وعنايتها الفائقة براحة ذوي الهمم من أفراد المجتمع، علاوة على دورها الريادي في تحقيق التحول الرقمي للجهات الحكومية في المملكة .

// انتهى //

00:14ت م

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الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم وفداً من البنك الدولي، الذي يزور المملكة حالياً بحضور نائب مدير المركز الدكتور مشاري المشاري وعدد من قيادات المركز .وفي بداية اللقاء رحب مدير المركز بالوفد الزائر، مستعرضاً معهم الدور التقني لمركز المعلومات الوطني وأبرز الخدمات التقنية التي يقدمها المركز لعملائه من المواطنين والمقيمن والزائرين، وما يقدمه من خدمات تقنية للجهات الوطنية، إضافة إلى استعراض ماهو مأمول من المركز بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والذي يؤكد اهتمام قيادة المملكة بالبيانات والدور الرائد لهذه البيانات في استشراف الأولويات الوطنية للمملكة، ودور ذلك في وضع المملكة في أفضل التصنيفات التقنية العالمية .واطلع الوفد الدولي خلال جولة ميدانية على عددٍ من الخدمات التقنية ، حيث شاهد الوفد عرضاً مرئياً عن خدمات مركز العمليات الأمنية ومراكز البيانات والبنية التحيتة لها وخدمات أبشر والسمات الحيوية ومركز التميز، إضافة إلى عرضٍ حيٍ لخدمات جهاز بنان وعرضاً آخر لخدمات حلول الأعمال المختلفة وخدمات الطباعة المركزية للوثائق الشخصية .وقد أشاد وفد البنك الدولي الزائر بمهنية وقدرات القائمين على الخدمات التقنية لمركز المعلومات الوطني من منسوبي ومنسوبات المركز ، مثمنين بالوقت نفسه تسهيل هذه التقنيات للحصول على مختلف الخدمات بكل يسر وسهولة، وأثرها المميز في إراحة راغبي الخدمة، مع توفير أعلى درجات حماية الخصوصية والأمان العالي لهذه الخدمات التقنية .كما أشاد الوفد الدولي بالخدمات التقنية التي تم استعراضها في تمكين جميع فئات المجتمع في تحقيق الاستقلالية في تنفيذ خدماتهم، وإتمامها لجميع المواطنين والمقيمين من الذكور والإناث وكبار السن، وعنايتها الفائقة براحة ذوي الهمم من أفراد المجتمع، علاوة على دورها الريادي في تحقيق التحول الرقمي للجهات الحكومية في المملكة .// انتهى //00:14ت م0267

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.