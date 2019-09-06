السعودية اليوم / مصرع شخص وإصابة عشرة آخرين في انفجارين جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب عشرة آخرون بجروح في انفجارين في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن الانفجار الأول وقع بداخل مكتب شركة نقل بعبوة ناسفة تم تفجيرها بالتحكم عن بُعد، وأدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وأضافت أن الانفجار الثاني وقع في نفس المكان، ولكن بعد تجمع رجال الأمن والإعلام في الموقع ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة، مبينة أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما جرى تعزيز الإجراءات الأمنية في كويتا.

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