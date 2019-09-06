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شكرا لقرائتكم رئيس مجلس السيادة السوداني: سننأى بالقوات المسلحة عن الاستقطاب والعمل السياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس مجلس السيادة السوداني: سننأى بالقوات المسلحة عن الاستقطاب والعمل السياسي
حفاظًا على قوميتها وللتركيز على تطويرها
متابعات الخليج 365 - واس
أكد رئيس مجلس السيادة في السودان القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ستشهد في الفترة المقبلة تطورًا مهنيًا، وسيتم النأي بها عن الاستقطاب والعمل السياسي، حفاظًا على قوميتها، وللتركيز على تطويرها لتحقيق تطلعات منتسبيها والشعب السوداني.
وقال في كلمة له خلال حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بأم درمان: “نستقبل عهدًا جديدًا، فيه مبشرات وآمال عريضة، ستعمل فيه القوات المسلحة على تعزيز قدراتها والمزيد من التميز المهني”، مضيفًا أن القوات المسلحة جنبت البلاد الفتن في الفترة الماضية، وستمضي بصمود وإجلال، وستبقى على عهدها مع الشعب السوداني من أجل صون أمانة الوطن.
وأوضح أن وجود طلبة من الدول الشقيقة ضمن الخريجين يجسد توثيق الارتباط مع جيوش وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، وهو منهج وواجب للكليات والمعاهد العسكرية السودانية، معربًا عن شكره لقادة الدول الصديقة، وأكد التطلع دوما للتعاون المشترك في مختلف المجالات مع الدول الشقيقة.
وشهد الاحتفال تقديم عرض عسكري بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية الخامس والستين، الذي تتواصل فعالياته حتى منتصف نوفمبر القادم.
حضر الاحتفال عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، وسفراء وملحقون عسكريون معتمدون في الخرطوم.
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