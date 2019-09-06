محمد بن مسعود - الدمام - نعى مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، والأسرة الإعلامية، فقيد الوسط الإعلامي والأكاديمي الدكتور محمد بن ناصر الشوكاني -رحمه الله-، رئيس تحرير سعودي جازيت سابقاً، وأحد النخب البارزة في عطائه الإعلامي والثقافي والفكري المتنوع في مجالات الصحافة والترجمة والتأليف والتدريس الجامعي، وإسهاماته العملية في نادي جدة الأدبي، وحسه الإنساني العالي. ونعزي أنفسنا وعموم أسرة الدكتور الشوكاني وذويه ومحبيه. والله نسأل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. "الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه. "إنا لله وإنا إليه راجعون" 06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 01:01 AM Advertisements مجلس إدارة هيئة الصحفيين ينعى "الشوكاني" مجلس إدارة هيئة الصحفيين ينعى "الشوكاني" نعى مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، والأسرة الإعلامية، فقيد الوسط الإعلامي والأكاديمي الدكتور محمد بن ناصر الشوكاني -رحمه الله-، رئيس تحرير سعودي جازيت سابقاً، وأحد النخب البارزة في عطائه الإعلامي والثقافي والفكري المتنوع في مجالات الصحافة والترجمة والتأليف والتدريس الجامعي، وإسهاماته العملية في نادي جدة الأدبي، وحسه الإنساني العالي. ونعزي أنفسنا وعموم أسرة الدكتور الشوكاني وذويه ومحبيه. والله نسأل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. "الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه. "إنا لله وإنا إليه راجعون" الكلمات المفتاحية ، مجلس إدارة هيئة الصحفيين ينعى "الشوكاني" ،

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