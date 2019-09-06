، بمشاركة " كويلار" الهلال يستأنف تدريباته .. و" فيتوريا " يمنح لاعبي النصر راحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس تدريباتهم، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة أربعة أيام؛ نظير توقف المنافسات، وركز الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي البدنية والفنية، بمشاركة المنضم حديثًا الكولومبي جوستافو كويلار.

تخلل المران تدريبات لياقية وبدنية، تطبيقات فنية متنوعة، مناورة على ثلثي الملعب تطبيقات فنية.

وشارك الثنائي محمد البريك وصالح الشهري بالجزء الأول من تدريبات الفريق الجماعيـة، قيل أن يؤديا تدريبات لياقية وبدنية.

ويواصل الفريق عند الساعة السادسة والنصف من مساء الغد تدريباته الاعتيادية.

من جهة أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء أمس الخميس تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، وقبل بداية التدريب، التقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين.

وأجرى فيتوريا في بداية التدريبات تمارين لياقية متنوعة، ركز على الجوانب التكتيكية المتنوعة من خلال تمارين تعتمد على اللعب من لمستين، ثم قسم اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات للتسديد المباشر، والكرات العرضية، قبل أن يختتم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

ومنح المدرب اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد المقبل.